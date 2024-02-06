台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手辦理「關懷弱勢榮民眷溫馨年菜送愛過好年」活動，中榮副院長傅雲慶帶著志工到沙鹿區公明里社區和9旬榮民伯伯提早圍爐。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手辦理「關懷弱勢榮民眷溫馨年菜送愛過好年」活動，中榮副院長傅雲慶到沙鹿獨居9旬榮民伯伯家探視。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店連續10年辦理「關懷弱勢榮民眷溫馨年菜送愛過好年」活動，今（6日）上午由中榮副院長傅雲慶帶著志工到沙鹿區公明里社區送暖，一行人先到93歲獨居的俞伯伯家中，為老人家聽診、量血壓做健康關懷，隨後更帶著伯伯前往91歲李殿華伯伯家中提前圍爐，讓老人家提前感受年味。

台中榮總為提供中部地區民眾完整醫療照顧服務不遺餘力外，更積極回饋社會，而台中福華大飯店落實企業社會責任，多年來投入公益也不遺餘力，農曆年前中榮惠康基金會與台中福華持續攜手關懷弱勢榮民眷，以「福氣、平安、健康、養生」為出發點用心製作年菜，讓榮民長輩們健康過龍年。

先天性心臟病權威、中榮副院長傅雲慶6日特別帶志工團隊到沙鹿區公明里社區訪視單身獨居的俞伯伯，俞伯伯步態緩慢、移動不便且身體虛弱，這2個月已進出醫院2次。傅雲慶年前特別到府關懷，除為他聽診、量血壓評估健康狀況，也一再叮嚀老人家假期若有不適要馬上回診就醫。

傅雲慶一行人隨後也請俞伯伯一同前往巷口91歲李殿華家中提前聚餐圍爐，91歲的李殿華很熱心，住家巷口出來就是公明國小，他長期在校內擔任志工，任滿15年並獲得志工表揚，熱心公益的他104年還獲得全國好人好事代表，2名9旬爺爺歡也在志工陪同下品嚐五星級年菜。

同行的台中市榮民服務處處長陳宗貴感謝惠康基金會及台中福華藉此活動拋磚引玉綿，讓長者們在歲末寒冬之際，感受到年節氣氛開心過年。

對著榮民伯伯，傅雲慶也幽默表示，在超高齡的社會，有沒有五子登科不重要，但隨者年齡增長，一定要有「三好」，血壓好、營養好和肌力好，創造自己的生活品質，透過護「好心」，養體力，更有本錢當1個「好心人」。