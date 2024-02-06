112年11、12月統一發票共開出13張千萬特別獎發票，財政部近日公布中獎清冊，其中有人在全聯屏東縣潮州鎮的朝昇東門市，只花55元就抱走千萬。

統一發票11、12月千萬元特別獎號碼為63603594，特別獎73155944，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬與200萬。中獎領獎期間為113年2月6日至113年5月6日。

觀察112年11、12月統一發票中獎清冊，有幸運民眾花55元在全聯潮州朝昇東門市買物品就中獎。全聯商品種類眾多是不少人的採買寶地，上期9、10月統一發票共開出15張千萬元特別獎，也有幸運兒在全聯斗六上海門市花53元買飲品中大獎。

11、12月統一發票13張中獎千萬發票明細如下：

1.蘋果iPhone上App Store▸應用程式150元（營業地址：臺北市信義區）

2.momo購物▸食品988元（營業地址：臺北市內湖區洲子街96號4樓）

3.統振股份有限公司▸手續費150元（營業地址：臺北市內湖區安美街181號1樓及6樓）

4.喜互惠生鮮超市▸食品等207元（營業地址：宜蘭縣羅東鎮純精路3段445號）

5.7-11▸食品等144元 （營業地址：新北市淡水區學府路205巷2號1樓、207、209號1樓）

6.喜柿水果店▸物品等319元 （營業地址：新北市蘆洲區民族路375之6號）

7.好朋友百貨商場▸物品等50元 （營業地址：新北市新莊區西盛街167號）

8.全家▸菸品125元 （營業地址：彰化縣埔鹽鄉彰水路2段31號）

9.大九九大賣場▸食品等79元 （營業地址：臺南市北區武聖路208號）

10.7-11▸物品等239元 （營業地址：臺南市永康區中華西街152號1樓）

11.全聯福利中心▸物品55元 （營業地址：屏東縣潮州鎮朝昇東路93號）

12.全家▸食品等265元 （營業地址：臺南市後壁區新厝72號）

13.中華電信▸通話費70元 （營業地址：高雄市左營區至聖路200號）