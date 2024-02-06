韓國男神柳演錫出道21年將首度來台出席公開活動，擔任「2024 GQ Suit Walk 臺北國際紳仕月」的活動大使，不只身高183公分，更擁有太平洋寬肩加上冰塊盒腹肌，被不少劇迷譽為是「最適合穿西裝的男演員」，活動中他將展現紳仕風格的多元魅力，預計以融合經典與多元的搭配領軍「紳仕遊行」，揭開新時代的紳仕風格，將成為時尚界的注目焦點。

柳演錫陸續透過《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》等廣為台灣觀眾所知，暖男形象深植人心。他在劇中多次扮演醫生角色，如《浪漫醫生金師傅》的外科醫生「姜東柱」、《機智醫生生活》的小兒外科助理教授「安政源」，被粉絲戲稱為「醫生專業戶」。在最新作品《運氣好的日子》中，柳演錫挑戰自我、詮釋驚悚反派角色，再次讓人看見其多才多藝且不斷突破的表演風格。

私下的他更是熱衷於兒童、青年、教育與動物權益等不同領域的公益事業，曾參與非洲衣索比亞的志工活動，捐獻衣物並裝設太陽能板，為當地孩童帶來溫暖和希望，與好友孫浩俊也合辦了「Coffee Friends Project」，透過經營咖啡廳捐贈收入給公益團體，傳達做公益的簡單而有意義的理念，戲裡戲外都是大暖男，成為人們心目中的優雅紳仕。

活動將於3月9日在台北文創文化廣場出發一路走過台北新地標大巨蛋再繞回原點，邀請紳仕們共同上街體現城市魅力，掀起一場千人同慶的正裝大遊行，柳演錫將以活動大使身分與全球紳仕裝界極具影響力的國際名人一同走上星光紅毯。