台北市國父紀念館對面的信義區仁愛路四段452巷今(6)日早上發生一起塌樹事故，路邊一棵路樹疑似罹患褐根病，今早11時44分許突然連根拔起倒向馬路，不僅不偏不倚砸中底下停在停車格中的白色BMW，也砸傷1名年約80歲的老婦，事發後警消已到場處理，台北市工務局、公園處人員也到場協助，詳細事故原因仍有待相關單位釐清。

這株位在仁愛路四段452巷旁的路樹6日早上自然倒塌斷裂，導致壓毀一輛自小客車以及年約80歲陳姓婦女，所幸陳婦傷勢輕微腦震盪，無明顯外傷；事發後後續公園處人員在12時20分許到場清理路樹，下午1時35分前現場清理完畢，車道開放通行，周邊車流順暢，而傷者送醫後無大礙已返家，公園處已連繫慰問傷者並協助辦理賠償。

公園處表示，倒伏路樹為高9.2公尺、胸徑46公分之榕樹，依照規定行道樹每月均做1次巡查，該株榕樹外觀生長翠綠無異常，倒伏後發現樹幹基部腐朽疑似罹患褐根病，後續將會取樣送相關機關作進一步病害檢測分析。

公園處強調，針對此一事件深表歉意，將積極協助傷者及車主申請賠償，另外因該倒樹可能罹患褐根病，近日將先行檢視附近樹木，及早發現是否有褐根病風險。

公園處指出，為降低行道樹風險，公園處原有巡查行道樹人員為24人，自有巡查人員12人及委外巡查人員12人，自2024年起將再增加委外巡查人員8人，以增加相關巡查頻率，除日常修剪，颱風季節亦會加強修剪及支柱固定，每年均有辦理樹木病蟲害防治工程，目前也訂定北市行道樹修剪計畫，於5月防汛期前列出重要路段逐步執行，希冀能將意外事件降至最低。

台北市議員許家蓓呼籲，公園處務必監測及掌握市樹的狀況，有效進行樹木巡檢、健檢，強化安全性，否則路樹倒塌將影響民眾用路及財產安全。