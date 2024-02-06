新竹縣政府因應116學年度高中就學需求攀升，提出四大高中增班方案後，縣長楊文科6日在主管會報宣布第五方案「竹東鎮自強國中改制完全中學」，讓溪南8鄉鎮學子入學更便利，並同步規畫六家和湖口兩所縣立高中在114學年度成立特色實驗班，將邀台、清、師大及台科大等頂尖大學協助課程規畫。

楊文科說，在中央未能確定116學年度國立高中能增多少班數及名額，為確保新竹縣學子有高中和高職就讀，把高中增班計畫「4＋1」，把自強國中改制為完全中學，同時考慮高中和高職比例和產業發展需求，未來自強高中學習科目將以電機、電子及化工群為主。

楊文科並說，台積電研發中心未來將有7千個研發工程師，聯發科在新竹高鐵辦公大樓要進駐3千個研發人員，AI智慧園區今年要營運的緯創科技的研發部門至少有1千個研發人員，面對有大量科技人才進駐，在高中職部分縣府有責任和義務做滾動式檢討。

楊文科指湖口高中在高職部分，將以電機、電子和設計群為主3個班，同時114學年度增設「AI資訊科技特色實驗班」，六家高中增設「生物醫學特色實驗班」，對學子未來升大學很有助益，也因應產業發展需求。

楊郡慈說明自強國中改制定位為技術型高中，將增建一棟20間教室新大樓，預計設置電機與電子群及化工群，學習內容因應產業對基層技術人才的需求，讓學生能從實作中思考議題，預計116學年度完成改制，首屆招收5到6班，招收約220名學生。

楊郡慈指出，去年11月宣布四大高中增班方案，包括與陽明交通大學合作設置縣立實驗高中、文興國中改制文興高中、六家高中及湖口高中擴校增班，加上第五方案自強國中改制完全中學後，預計可增加33個班，招收1148名學生，在116學年度能讓更多新竹縣學子就近入學。

楊郡慈強調，除規畫縣立高中職增班增校，提升高中就學供應量外，教育局也致力提升高中課程品質，透過高中課程素養中心的各類計畫，匯聚縣內教師課程能量，引進大學端協作課程精進培力，未來也將充實技術實習和專題實作等課程，配合產官學等人才培育需求，增進學生技能實績。