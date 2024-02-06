凍原豆雁是一種棲息在俄羅斯西伯利亞凍原的候鳥，每到冬天都會往南找尋過冬的地點。基隆鳥會1月中在基隆市八斗子發現2隻豆雁，為避免引起民眾搶拍干擾，基隆鳥會監控維護現場多日，確定豆雁離去後才公布曾經造訪的訊息。基隆鳥會理事長沈錦豐透露，今年是鳥會首次紀錄到凍原豆雁造訪基隆台灣本島範圍。

罕見候鳥「凍原豆雁」來過了！初次造訪基隆全紀錄

雖然凍原豆雁不屬於國內的保育類動物，但出現在台灣的機率不高。沈錦豐說，2019年基隆鳥會曾在彭佳嶼紀錄到凍原豆雁，今年是基隆鳥會第一次在台灣本島範圍發現牠們的蹤跡。

基隆鳥會1月中旬在基隆市八斗子漁港附近發現了凍原豆雁過境基隆的蹤跡，這也是國內首次紀錄到豆雁在基隆市本島範疇現蹤。（沈錦豐提供／張志康基隆傳真）

正因如此，每當凍原豆雁現蹤，常會吸引大批喜愛拍照的民眾前往拍攝，甚至導致現場秩序失控，影響豆雁的棲息。基隆鳥會與當地的八斗里里長協調，希望能在必要時，由社區志工出面維持秩序。並通報基隆市動保所。每天也有志工到場觀察，直到豆雁離去。

基隆鳥會1月中旬在基隆市八斗子漁港附近發現了凍原豆雁過境基隆的蹤跡，這也是國內首次紀錄到豆雁在基隆市本島範疇現蹤。（沈錦豐提供／張志康基隆傳真）

沈錦豐說，從1月14日開始，就傳出有民眾在八斗子碧砂漁港星晨碼頭附近出沒，一直到1月17日豆雁轉移陣地，改在海科館到八斗子漁港之間的草皮休息。一直到1月19日一早，還看到豆雁在草地上覓食，10時過後就不見蹤影，經過數日觀察，確認豆雁已經離去，基隆鳥會才對外公開豆雁曾經造訪八斗子的訊息。