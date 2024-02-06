金志遙推出全新單曲〈殺手 KILLER〉。（亞洲心動娛樂提供）

金志遙推出全新單曲〈殺手 KILLER〉。（亞洲心動娛樂提供）

金志遙全新單曲〈殺手 KILLER〉找來大馬才子劉漢杰MAD跨國合作，拍攝MV，金志遙不僅自編自導自演，武打動作及危險場面還親身上陣，堅持不用替身，只為向偶像成龍大哥致敬，盼昔日師弟羅志祥可以幫忙協助將MV分享給成龍大哥，許願有朝一日能夠和成龍大哥見面合照圓夢就好。

金志遙表示：「從國小就很崇拜成龍大哥，早期的電影醉拳到近期幾乎每一部有他的電影，我都非常熟悉，也因為成龍的緣故，我從小就立志當動作演員，希望長大可以加入成家班。」他這次在MV裡呈現成龍電影中的經典橋段，像是「飛鷹計劃」吃口香糖、「我是誰」的翻牆動作等，造型上也把成龍的招牌髮型經典還原，來呈現這支作品的精神。

〈殺手 KILLER〉MV 由電影導演梁凱威導演執導，女主角找來公益女神楊婷婭，而馬來西亞歌手劉漢杰也參與演出，金志遙決心拍一部不用替身、不用特效的純動作MV，他說，拍攝時，武打動作全靠學生時期因為主修國劇身段所會功夫，包括武打、空翻等，全都派上用場了，拍完幾乎有一個禮拜躺在家中無法動作。

此外他也自爆，從小很頑皮，看電影後，學著成龍爬牆跳樓，導致頭部曾經重創受傷，甚至頭骨凹陷，出道快30年一直要留著長髮的原因；他還提到，多年前大陸的選秀節目《我看你有戲》 成龍擔任節目評審老師，他因為正在跑宣傳期，錯過了報名的機會，成為了自己心中的遺憾。