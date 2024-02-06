有些人陷入一段感情就會變戀愛腦，甚至漸漸失去自我，有的人則是能保持清醒，成為個人魅力。命理網站《星座巫師》分享3星座女最懂操縱男人心，善於使用心理戰術，使另一半對她們放下戒心，最終乖乖聽話。

▎摩羯座

摩羯女不容易動情，更不會讓情感左右決定，面對愛情很清醒，不會刻意迎合男人的喜好，就算單身很久也無所謂，絕不刻意勾引異性，相信真愛需靠緣分和相處來培養，相互理解與尊重才能長久，由於摩羯女有自信與魅力，讓不少男性為之傾心，她們在感情中絕不吃虧，若發現彼此不合適，能馬上轉身離開。

▎獅子座

獅子女領導力強，有條不紊地安排工作與日常事宜，甚至能幫周圍的親友打理生活，若是另一半想亂來，她們也有辦法讓對方聽話，除了用恐嚇的招式，還會搭配撒嬌、哄騙等手段，若是伴侶不識相，她們也不會善罷干休，使出各種心理戰術讓對方產生自我懷疑，把生活搞得一團亂，最終就會選擇妥協。

▎雙魚座

雙魚女是心理學高手，懂得如何抓住男人心，戀愛中非常有耐心，對待伴侶體貼，不管對方遇到什麼困難，總是陪在身邊給予溫暖與支持，若另一半不懂珍惜，甚至讓她們覺得沒安全感，雙魚女會用心理戰術懲罰對方，讓伴侶做事不順利，不過雙魚女很容易心軟，一旦對方道歉認錯，她們就會和好如初。