台東彩券行業者賴碧霞保養得宜，堪稱美魔女，愛貓「樂樂」則是彩迷眼中的招財貓。（蕭嘉蕙攝）

牠「喵」一聲 50歲婦刮刮樂爽中一百萬

台東美魔女賴碧霞在地經營彩券行，多年前接養鄰居家的幼貓，成為愛貓族，現飼養1對英國短毛貓母女，其中貓母「樂樂」模樣呆萌、性情溫順，時常化身招財貓「指」點迷津，日前來自高雄的婦人聞「聲」幸運刮中100萬，不少彩迷慕名而來，帶動新春買氣。

喜迎金龍年，台灣彩券公司上月推出新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，台東金開封彩券行首日批貨上架，來自高雄、年約50歲婦人上門光顧，生性親人的貓「樂樂」突發出一聲喵，又見一身紅裝的業者，婦人自覺是財運喜氣臨門，便請業者代選，隨即刮開竟中大獎，當場向業者兌領現金，晉升成為百萬富婆。

業者賴碧霞透露，婦人原先在別間彩券行槓龜倒賠6000元，沒想到竟靠著貓叫聲發財，領獎後特別贈紅包予「樂樂」。

賴碧霞經營彩券行20年，多年前接養鄰居家新生的幼貓，就此深陷貓咪的溫柔鄉，成為愛貓一族，後又飼養4隻英國短毛貓，貓父及貓子相繼病逝，目前僅存10歲的貓母「樂樂」和9歲的貓女兒「糖糖」。

「樂樂」一身藍短毛，身形圓潤、性格溫順，長期耳濡目染下，有模學樣當起貓店長，巡店之餘也化身招財貓，為彩迷開運招福。賴碧霞說，曾有顧客自選3張刮刮樂後，「樂樂」伸出貓掌點選其中1張，刮開即中10萬元。

近日，隨著「真實版招財貓」消息傳開後，不少新客慕名而來，新春刮刮樂買氣提升約2成，其中有高雄而來的出差客，大手筆包買整本新春刮刮樂，臨走前不忘與招財招貓母女合影，沾沾財氣。