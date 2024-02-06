香港機場6日清晨發生工人不慎跌落拖車，遭後方飛機輾斃的意外。

香港國際機場今（6）日3時發生一起罕見死亡意外，一名拖車人員昏倒在機場滑行道上，身上多處受傷，救護人員到場檢查後，證實該名男子已經身亡，懷疑可能是遭車輛或飛機輾過而死。

綜合港媒報導，死者是現年34歲的約旦籍男子穆罕默德（Mohammad），持有香港身分證，負責機場的飛機拖行作業。事發時他搭乘60歲冼姓拖車司機駕駛的敞篷式拖車，將一架大灣區航空的飛機拖曳至西停機坪。

當拖車抵達目的地時，冼男發現坐在後座的同事竟不見蹤影，於是循原路回頭尋找，最後在J6滑行道附近發現他倒臥在地，趕緊報案求救。

不幸的是，救護員趕到現場後，發現穆罕默德已明顯死亡。機管局調查現場，初步懷疑他當時沒有繫上安全帶，導致途中掉出車外，遭後面拖行的飛機輾過，當場死亡。

警方表示，機場滑行道設有車速限制，為何死者會跌落車外，仍有待進一步調查，目前以「危險駕駛致死」罪嫌，將冼姓駕駛逮捕並進行問訊。

香港民用航空事業職公總會主席李永富表示，死者屬於飛機維修技術人員，到職約一個月左右，已受過相關新人培訓，但經過這起意外，顯示這類訓練仍有檢討與改進的空間。