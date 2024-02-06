網紅陳沂驚傳昨(5日)在台北街頭被打，今她在立委、議員的陪伴下出席記者會，還原來龍去脈，陳菁徽說陳沂煩惱了一個晚上，直到半夜才聯絡上她，陳菁徽決定站出幫陳沂說話，接著播放現場影片，而平時能言善道的陳沂表示自己也是剛剛才看到被襲影片，她指嫌犯一開始看起來怪怪的，像有在吃藥，並強調對方絕無認錯人，絕對是預謀犯案。

陳沂昨在台北市街頭遭路人黃男襲擊，今她穿白襯衫現身談案發經過，起初低頭神情落寞，接著表示自己也是在記者會上第一次看到自己被打的影片，說實話身為被害者，其實現在心情非常的激動，心臟也跳動的很厲害。她還原自己是在等紅綠燈時，被嫌犯黃男搭訕，問她是不是陳沂？她坦言對黃男的第一印象像是「有在吃藥」，指對方眼神渙散、有嚼檳榔，第一時間她本能性退了一步，被問到可否合影？陳沂便答應，但沒想到對方就用手跟手機開始攻擊她的頭部。

【LIVE直播】當街遭男子狂毆猛踹 網紅陳沂召開記者會說明｜2024.02.06 @ChinaTimes

陳沂指出，家中管理室監視器有拍到畫面，自昨天下午2時就有一輛可疑的黑色車輛在附近遊蕩，被打的畫面中有個灰衣男子起初想要制止黃男，疑似是黃男的同夥，然後灰衣男稱自己當時在車上睡覺，不知道自己的朋友衝下來打人，等他發現時便立刻下車阻撓，陳沂因此認為有可能是預謀犯案。

陳沂更表示，自己不想被說是炒新聞，她舉出近年Toyz、蔡阿嘎、館長網紅遇襲的案件，每個網紅遇到暴力對待時，網友的風向都是「你們自己嘴秋出事，你們活該被打」，因此一開始非常猶豫要不要說，如今她站出來向暴力宣戰，她呼籲：「希望我們的國家、我們的社會可以還我一個公道」。

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