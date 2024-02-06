天使看板球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）身手全面，累積數據相當驚人，廣泛被認為未來穩妥進入名人堂，不過前守護者外野手貝爾（Albert Belle）拿出兩人生涯數據對比，替自己未能入選名人堂感到不服氣。

卓奧特已經入手3座年度MVP獎盃，個人能力雖然突出，總是和季後賽擦身而過，領袖氣質遭人一再批評，成為職業生涯中一大污點。貝爾自己無緣名人堂，但他對卓奧特是否值得首年入選提出質疑，並認為自己的數據比對方還要好，「我在網路上看到，卓奧特在第一年票選就會進入名人堂，他才剛打完第13年大聯盟，我打了12年，而且我的數據比他還要優秀。」

12年生涯繳出2成95打擊率、381轟、1294分打點，簡單比較全壘打和打點，貝爾確實優於卓奧特，但上壘率、長打率、攻擊指數和個人獎項方面，卓奧特完全壓制貝爾，且只有32歲的神鱒還有本錢繼續提升數據，貝爾仍然嚥不下這口氣，「名人堂票選總是有爭議，我們都知道，這就是一場比較人氣高低的競賽。」

貝爾向來不善面對媒體，經常和記者交惡，名人堂是透過隸屬「全美記者協會」的記者投票產出，貝爾當然處在不利的位置。2006年首度獲得票選資格，貝爾得票率只有7.7%，隔年減為3.5%，因投票率低於5%，僅撐了兩年就完全失去名人堂票選資格。