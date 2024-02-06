中社觀光花市鬱金香盛開迎賓，是走春的熱門景點。（陳淑娥攝）

農曆春節即將來臨，許多民眾已安排出遊，台中后里中社觀光花市鬱金香盛開迎賓，是走春的熱門景點；麗寶樂園渡假區則祭出12歲以下199元暢遊樂園及OUTLET百元戳大獎活動；另林業署台中分署特別整理所轄森林育樂場域春節旅遊攻略，讓民眾在連假期間玩得自在又fun心。

中社觀光花市因應新春連假，今年引進60個品種，高達30萬株的鬱金香，目前已輪番綻放在園區，鬱金香花季將持續至3月中，預計農曆年期間為最高峰，讓民眾不用出國也能大飽眼福。園區備有3000坪免費停車場，鄰近景點有泰安舊山線鐵道文化園區、麗寶樂園、三義木雕街、勝興火車站（龍騰斷橋）、月眉糖廠等，還有草莓園，體驗採果樂等活動，是新春的好去處。

林業署台中分署所轄八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，是中部地區最佳享受的旅遊景點，春節期間大雪山及八仙山國家森林遊樂區除夕（2月10日）休園，東勢林業文化園區除夕及初一休園外，其餘時間皆正常營運，台中分署力邀民眾到森林遊樂區踏青放鬆，迎接春意盎然的新年。

麗寶樂園渡假區熊大的麗寶小鎮園區人氣旺。（麗寶樂園渡假區提供）

位於后里的麗寶樂園渡假區是吃喝玩樂購，全家人一站滿足的最佳選擇，春節期間祭出許多優惠！發言人陳宇秀指出，小年夜至初五，12歲以下只要199元就能暢玩探索世界及全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」；初一至初四16：00過後入園可享雙人月光票499元優惠，超殺優惠讓大小朋友盡情玩樂。

麗寶OUTLET MALL 湯姆熊是親子同樂的好場域。（麗寶樂園渡假區提供）

此外，麗寶OUTLET MALL自10日起至25日推出《福龍迎春慶新年》系列活動，不論走春買福袋挑選伴手禮，為孩子添購新衣新鞋，或者親友歡聚吃美食，都是最佳選擇。初一、二只要100元現金即可戳大獎，有機會帶回麗寶賽車旅店住宿券等大獎，館內有泰國展、韓國展等多樣選擇伴手禮，歡迎全家大小大走春迎新，吃喝玩樂購。

沙鹿「人間食解生態養生坊」春節期間將舉辦一系列精彩藝文活動。（人間食解生態養生坊提供）

另沙鹿區「人間食解生態養生坊」秉持生態、人文落地發展的理念，長期致力於自然環境的維護，藝文活動的推廣，春節期間，將舉辦一系列精彩藝文活動，有靜態的藝術創作展示，動態的音樂舞台展演，讓大家在假期中深入體驗藝術和音樂的魅力。