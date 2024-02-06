民眾黨立委陳昭姿因立法院院長選舉時，汙染選票遭民進黨團總召柯建銘記廢票，5日闖入黨團協商開罵柯建銘「怎麼可以這樣對我！」讓柯動怒回罵，引發討論。對此，資深媒體人尚毅夫直言，民眾黨稱要國會改革，卻連黨團協商僅允許黨團幹部與會的現行法律都沒看清楚，以後藍綠也烙人來，用口水就淹死民眾黨。前柯幕僚吳靜怡(Grace Woo)認為，陳昭姿只是演一場「小甜甜」的大戲給小草交代，證明自己沒錯、都是老柯陷她於不義，以後民眾黨的公主就陳昭姿。

陳昭姿日前在院長選舉時汙染選票，遭柯建銘認定記廢票，陳為此請辭黨團幹事長並遭民眾黨中評會開罰，停止中央委員職權2個月。昨日朝野黨團協商時，陳昭姿在合照時對著柯建銘大罵，「怎麼可以這樣對我？我明明是不小心，你怎麼能說我故意的？」柯建銘當場回嗆「不是黨團三長卻跑來，是在烙人嗎？這能看嗎？」今又批評陳是「潑婦罵街」，把民進黨踩在腳下。

陳昭姿（桃紅色上衣者）在朝野協商合照時飆罵柯建銘，黃珊珊見狀出手安撫。（圖 / 擷取自中時直播）

對此，資深媒體人尚毅夫今(6日)在政論節目《狠狠抖內幕》直言，陳昭姿沒當過立委也要有分寸，在朝野協商講個人恩怨很奇怪，柯建銘也沒說錯，依據《立法院職權行使法》第69條：「黨團協商會議，由院長、副院長及各黨團負責人或黨鞭出席參加」，陳昭姿已經請辭幹事長，依照立法院規定，陳昭姿沒有資格進入朝野協商。

尚毅夫也批評，民眾黨動不動就說國會要改革，卻連現有法律都沒看清楚，難怪被柯建銘說是烙人，「下一次朝野協商，大家都叫八分之五的人馬過來，口水淹都淹死你們五個了」。據計算，藍、綠黨團的八分之五將有各有三十多人到場。

同台的前柯幕僚吳靜怡(Grace Woo)則分析，大家都是把陳昭姿投廢票當笑話，說是「小指頭自己表態」，但陳昭姿必須要給小草交代，昨天是結案的動作。因為民眾黨立委黃國昌曾放話投廢票就開除黨籍，所以陳昭姿得演一齣「小甜甜」的大戲，跟柯建銘吵架，向小草證明自己不是故意、她沒錯，都是老柯陷她於不義，所以獲得的懲處只有停權2個月，就是做做樣子，以後民眾黨的公主就是陳昭姿。