杜姓工人獨自清洗圓形混凝土添加劑的儲存槽時，氧氣不足昏倒在桶中，消防局破壞儲存槽救人。（翻攝畫面）

杜姓工人獨自清洗圓形混凝土添加劑的儲存槽時，氧氣不足昏倒在桶中，消防局破壞儲存槽救人，現場狀況。（翻攝畫面）

花蓮市美崙工業區美工五街一處預拌混凝土廠，今上午發生一起工安意外，38歲杜姓工人獨自清洗高約3米的圓形混凝土添加劑的儲存槽時，洗到一半，杜男身體不適，疑似缺氧，已經無力爬出，消防局據報抵達現場，因儲存槽高度難以將人吊出，趕緊切割破壞槽桶，再將昏迷的杜姓工人救出，但已身亡。另是否違反職業勞工安全衛生的部分，縣府已調查中。

意外發生的槽體，是圓形混凝土添加劑的儲存槽，約10噸容量，該槽桶高度約3米，杜男獨自要更換添加劑，因此要進行清洗儲槽的工作，他拿著清掃工具下去到桶槽裡，未料清洗到一半，疑因杜男身體感到不適，杜男當時想要從桶中沿著梯子爬出時，踏了幾階後，就直接昏倒在桶中，從約2米高墜落槽內。

消防局美崙分隊分隊長吳柏勳說，救難人員立即趕赴現場了解狀況後，以破壞工具切割儲槽，將儲槽切割出進出空間，再將昏迷的杜姓工人從中拖出，此時杜姓工人已經失去呼吸心跳。救護人員給予CPR、AED等處置後，送往花蓮慈濟醫院搶救，最後仍因搶救無效。

縣府社會處勞資科長方雅麗表示，案發後有接到消防局的相關通報，因勞工檢查部分，職權是在職安署，因此發生原因、安全衛生等的流程中，要等職業安全衛生的檢查結果，才能進一步確認。

她說，雇主如果要安排員工進入侷限空間，應該做好相關工作，像今天密閉桶槽作業之前，先要確認侷限空間內是否有存在危害勞工作業的相關條件，例如缺氧或是一些通風換氣、監測氧氣濃度預防災害等一些因素，同時也要指派作業主管在旁監看管制，避免相關危害發生的部分。如雇主違規相關處罰，違反職業勞工安全衛生的部分，會有職安署做檢視、也有依相關法條評估停工或裁罰，後續縣府追蹤中。