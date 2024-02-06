農曆年前苦吞7連敗的T1聯盟台南台鋼獵鷹，例行賽下半季要迎來全新風貌，年前球隊首位外籍總教練柯納（Raoul Korner）加入，要幫助球隊一步步建立贏球文化，球隊下半季主場門票將於2月7日中午12點開賣，3月份有滿滿主場周活動，15歲以上在校學生還有機會跟台鋼啦啦隊Wing Stars同台秀舞技。

獵鷹洋教頭柯納提到：「農曆新年是一個很好的機會，讓我們在下一場比賽之前可以做準備，這一切需要很多努力，也很不容易，但我打從心底認為，我們可以逆轉這個情勢，也必須堅定的相信我們有能力逆轉！因為我們只有一個目標，就是每天都要比昨天更好，一步一腳印地建立贏球文化，打造全新的台鋼獵鷹！」

獵鷹在3月有3周主場賽事，3月2日、3日為「ONE LOVER女神降臨」主題周，配合「38女神節」，打造「女力」專屬主題日，讓鷹援軍們享有女神級別待遇，還有機會和啦啦隊女孩近距離互動與合照喔。3月16日、17日是「BEST ONE TSG」主題周，將邀請台鋼集團大家庭成員來主場，給球員最大的支持，成為獵鷹隊最強後盾。3月30日、31日球團打造「霹靂鷹世代」主題周，世代交替的傳承與融合，將帶給鷹援軍們意想不到的驚喜火花。

獵鷹球團補充，3月17日比賽中場時間會舉行「WHO’S THE BEST」活動，台鋼啦啦隊Wing Stars邀球迷同台秀舞技，只要是台南市年滿15歲以上在校學生從2月8日到21日可報名參加，詳細請洽台鋼獵鷹社群平台，入選就有機會獲得3月17日主場與Wing Stars Battle機會及獎金8000元。