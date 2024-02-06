互擁痛哭！母心疼女兒喊「妳沒錯」 陳沂淚崩：為何該道歉的是我們

網紅、KOL陳沂平時在網上能言善道，常分享對時事的看法，沒想到驚傳昨(5日)在台北街頭遭一男子攻擊，陳沂今稍早現身開記者會，結束時母親陳雪芬上前擁抱她，不忍女兒被欺負，陳沂則不忘向媒體喊話，希望記者不要拍到媽媽的臉，免得母親成為下個被暴力襲擊的受害者。

陳沂是台北大學法律系財經法學組畢業的高材生，家中都與政治有關，父親陳俊源曾為第5屆台北市議員，母親陳雪芬本來是律師，後來代夫出征當選過第6到8屆的台北市議員，而陳沂父母後來離婚，父親2005年和陸小芬結婚，但陳沂與繼母並不熟。

【LIVE直播】當街遭男子狂毆猛踹 網紅陳沂召開記者會說明｜2024.02.06 @ChinaTimes

今陳沂出席記者會，被問到是否知道毆打她背後的藏鏡人是誰？她坦言自己得罪過的人太多，就連旁邊的立法委員徐巧芯都有可能，但她可以確定的是對方絕無認錯人，嫌犯有先問她是不是陳沂，確認後本來拿出手機要合影，卻突然出手傷人。

陳沂表示，她知道自己出事後，網上很多人酸言酸語不斷，但她自認沒有做錯事，記者會結束後，陳沂媽媽也上前擁抱她，安慰說：「妳沒有錯」，陳沂則呼籲媒體不要拍到母親，畢竟深怕母親若不小心曝光，恐怕會成為有心人下一個鎖定的對象。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。