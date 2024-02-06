春節連假想好好在家休息，不想出門人擠人，想和家人一起悠閒渡過，全家一起看一部好電影會是一個不錯的選擇，各大電影台也把握機會，推出精彩電影和拿出不少全台首播搶占收視率，春節看片重點為您掌握。

2/8小年夜 春節各台晚間9點強檔片單

東森電影台：刀劍神域劇場版 陰沉薄暮的詼諧曲 (全台首播)

緯來電影台：唐人街探案3(全台首播)

AXN：007黃金眼

東森洋片台：65：恐怖行星(全台首播)

HBO：黑暗騎士：黎明昇起

龍祥時代電影台：頭文字D

2/9除夕 春節各台晚間9點強檔片單

東森電影台：音爆浩劫(全台首播)

緯來電影台：速命道(全台首播)

AXN：007生死交戰(全台首播)

東森洋片台：蜘蛛人：穿越新宇宙(全台首播)

HBO：藍甲蟲(全台首播)

龍祥時代電影台：別叫我賭神(全台首播／晚間6時15分播出)

小年夜和除夕各台搶收視，推出經典系列電影，蜘蛛人、007系列，如果喜歡看動畫片的也有刀劍神域劇場版和頭文字D可以選擇。其中《別叫我賭神》則是周潤發重回賭途的電影，但是和以往「賭神」高進的高超賭技逢賭必贏相反，反而是賭到被追債，68歲周潤發也說，希望透過電影讓外界知道，生命中有更多事比賭錢更重要。

2/10初一 春節各台晚間9點強檔片單

東森電影台：關於我和鬼變成家人的那件事(全台首播)

緯來電影台：龍馬精神(全台首播)

AXN：明日之戰

東森洋片台：惡靈古堡：死亡島(全台首播)

HBO：玩命關頭X(全台首播)

龍祥時代電影台：幻影(全台首播／晚間6時10分播出)

初一晚間則為觀眾帶來國片「關於我和鬼變成家人的那件事」，以同志、靈異內容為故事核心，去年以新台幣3.6億元奪得台灣國片年度票房冠軍，也拿下金馬獎最佳改編劇本，在亞洲各地都有不錯口碑。

2/11初二 春節各台晚間9點強檔片單

東森電影台：整形帝王(全台首播)

緯來電影台：詐騙女王(全台首播)

AXN：007明日帝國

東森洋片台：玩命關頭7、玩命關頭8(晚間7時播出)

HBO：巨齒鯊2：海溝深淵(全台首播)

龍祥時代電影台：電影版TOKYO MER：行動急診室(全台首播／晚間6時10分播出)

2/12初三 春節各台晚間9點強檔片單

東森電影台：西遊：伏妖篇

緯來電影台：遮天：禁區(全台首播)

AXN：Gucci：豪門謀殺案

東森洋片台：玩命關頭9

HBO：超級瑪利歐兄弟電影版(晚間8時25分播出)

龍祥時代電影台：消失的她(全台首播／晚間6時15分播出)

Assistir 007: Contra Spectre 2015 Online drive

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2/13初四 春節各台晚間9點強檔片單

東森電影台：魔女二部曲：另一個她

緯來電影台：速命道

AXN：007惡魔四伏

東森洋片台：蜘蛛人：穿越新宇宙 (晚間8時播出)

HBO：閃電俠 (晚間6時35分播出)

龍祥時代電影台：電影版嬌妻出沒注意 (晚間6時10分播出)

2/14初五

東森電影台：緊急迫降 (晚間9時45分播出)

緯來電影台：虛顏(全台首播／晚間9點播出)

AXN：007縱橫天下(晚間9點播出)

東森洋片台：玩命關頭：特別行動(晚間10時播出)

HBO：幸福入場券 (晚間5時10分播出)

龍祥時代電影台：來自雪國的遺書(全台首播／晚間6時15分播出)