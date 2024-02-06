ALL IN 5新成員多多。（好多娛樂提供）

ALL IN 5新成員多多。（好多娛樂提供）

大勢男團「 ALL IN 5 」開春傳喜訊，鄭重宣布迎來新團員「多多」為團內添生力軍，終於不再「五缺一」。

在原團員裕城因生涯規劃在去年底離開團隊後，ALL IN 5所屬的經紀團隊開始積極尋找新血加入，在多方千挑萬選下終於覓得年僅18歲的鮮肉「多多」，這位身高180的少年有著五官深邃、清秀俊帥臉龐，加上唱跳功力極具過人潛力，無論能力、顏值、身高皆屬TOP等級，在眾多練習生中脫穎而出成為全新ALL IN 5的「寶藏少年」。

團長承恩笑說：「多多最大的優勢就是年紀輕，他加入後瞬間拉低我們的團體的平均年齡，讓ALL IN 5變成平均22歲的男團。」團員哲瑋則笑說：「多多的身高在我們團內鶴立雞群，雖然瞬間讓拉高團內的平均身高，但也因為這樣讓我們其他四位視覺上看起來比他矮很多，每次拍照很想用箱子墊高。」哲瑋更開玩笑說：「因為多多關係，讓我們4位最近一直在找變高的方法，不知道現在喝轉骨湯還有效嗎？」

承恩、傑銘、哲瑋、柏安四位「學長」喜迎新生的同時，竟給新報到「忙內」弟弟「震撼教育」，從舞蹈動作、肢體無所不「刁」，不僅一週五天、每天近六小時陪他從頭練習到尾，斜槓飛輪教練的隊長承恩，還帶著團員們一起騎飛輪同時唱歌練習肺活量。而多多一開始不習慣，但訓練一陣子後發現哥哥門的苦心，加上自己逐漸趕上步調，開心笑說：「我突然多了四位哥哥！」