位於台中市北屯區有189年歷史的四張犁三官堂為回饋鄉里，今年（2024）農曆春節首度舉辦擲筊杯大賽，首獎為價值72.5萬的TOYOTA汽車1輛，另外還有18萬的現金獎，三官堂董事長陳瑞昌今（6日）和台中市議員陳成添等人共同邀請信眾大年初一到初九一起到三官堂、添油香、抽好車、拚好運。

三官堂奉祠三官大帝，在1835年成立，已建廟189年，該廟一直都是四張犁地區四民里、仁美里、仁和里三里信仰中心，張瑞昌說，三官大帝神威顯赫，全年香火鼎盛，近年來超過6成的信眾是來自的外地，他秉持宗廟自己自足外，盈餘應取之於社會、用之於社會，帶領三官堂董事會積極參與公益活動。

除每個月辦理捐血活動，年年頒發弱勢家庭獎學金補助，還有每年舉辦3次普渡活動，並整合各界團體募集的普渡愛心物資裝箱，分送給弱勢團體及獨居老人，以實際行動關懷弱勢與清寒獨居老人。

今年三官堂也首辦擲筊杯大賽，新年期間只要安燈或添香油錢達1000元即可兌換擲筊券1張，憑券參加擲筊杯大賽，且為回饋鄉里，也提供給北屯區42里辦公室210張擲杯券，讓里長邀請弱勢家庭共襄盛舉，一起來參加擲筊杯大賽，拚好運、把大獎帶回家。