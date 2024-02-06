出了名個性嗆辣的網紅陳沂驚傳昨（5日）遭路人當街痛毆，臉和耳朵都受傷，她事後在臉書坦言很害怕，沒多久並召開記者會譴責暴力，更一度懷疑有幕後指使者教唆犯罪；其中遭網友點名嫌疑人之一的陳沂宿敵史書華，今（6日）也在臉書發聲批陳沂是「流量蟑螂」，認為她自導自演創造新聞話題。

過去與陳沂多次隔空互嗆的愛台牙醫史書華，今日稍早在臉書針對陳沂遭路人痛毆事件表態，在看完陳沂的記者會後，他認為陳沂像是靠仇恨的流量蟑螂，如今夜路走多了還是會遇到鬼，真的被不明陌生男子當街痛毆一頓；而史書華也注意到陳沂提及「被我講過的人，都有嫌疑」，無奈說「說不定會扯上自己」。

最後史書華推斷陳沂很有可能是過年沒啥能蹭的事件，「業績不好就自己創造新聞，真的是厲害」，還大膽預測陳沂接下來可能會狂發業配文；另外史書華附上陳沂臉書發文截圖，沒想到陳沂自己早預言會被揍，「是說我也嘴秋又白目，國中時同學就跟我說，要不是我長得漂亮，早就被揍了」。

原來史書華與陳沂有不少恩怨，先前陳沂不滿史書華稱她代言的產品是「阿姨淘寶價」，她一狀告上法院；另外史書華被日媒稱「奇蹟醫師」，陳沂說他是買新聞炒作；雙方互不退讓，因此史書華也被認為是陳沂宿敵之一。