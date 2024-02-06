今年春節連假將至，台北市動物之家自9日至14日暫停為民服務及參訪，無對外開放，想認養動物的民眾務必注意時間，以免白跑一趟，15日大年初六即恢復正常服務；台北市動物保護處表示，休館期間仍有獸醫師、助理、行為訓練師、動物管理員及清潔人員輪值照護收容的動物，並備妥存糧與電暖器等禦寒設備，讓毛孩溫飽過年。

動保處表示，8日即是小年夜，當天台北市動物之家仍正常開放，民眾可以把握時間於年前參訪及認養動物，還可利用動保處提供的免費便民服務計程車，揪親友一同參訪。

動保處指出，自9日除夕起將連休6日，休館期間民眾若想了解待認養犬貓或尋找遺失的寵物，可先加入「臺北市動物之家」粉絲專頁，或至全國動物收容管理系統查詢了解收容動物資訊。

動保處提醒，毛爸媽務必為家中毛孩植入晶片，並記得確認家中毛孩的寵物登記資料是否正確，年節帶家中毛孩返鄉拜年出遊踏青時，切記繫好牽繩或穿戴好胸背，以免過年慶賀的爆竹與鑼鼓聲，驚嚇到毛孩，並隨時注意牠們是否安全的在身邊，以防走失。

動保處強調，若想到台北市動物之家認養動物除了自行開車及搭乘大眾運輸工具外，如果2人同行抵達捷運南港站、捷運南港展覽館站、捷運東湖站3個站點，可透過動物之家專線02-87913063預約搭乘便民服務計程車至動物之家並提供雙向接駁，另外自即日起至動物之家成功認養動物，動保處更加碼提供飼主好禮濾掛咖啡包1盒共10包，限量120盒，送完為止。