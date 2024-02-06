基隆市東岸廣場爭議持續方興未艾，基隆市政府發言人余治明6日回應基隆市議會民進黨團的相關質疑時，重炮砰擊認為一切爭議的源由都來自於前市府的不當作為。前基隆市政府發言人，現任內政部長祕書游本明則是強調，請市府不要故意牽拖模糊焦點。

基隆市議會民進黨團6日上午召開記者會，痛批市府在處理東岸廣場的委外案時，處理明顯失當，並提出要求市長謝國樑針對東岸廣場相關爭議，包括招商的細節、深夜破門換鎖等說明原委。其次也要求2月1日當天執行東岸廣場強制點交的交通處長王圳宏下台負責。

對此，基隆市政府發言人余治明表示，今天東岸廣場之所以發生爭議，全都是林前市府當年的不當作為，林前市長到今天都不願意公開說明，不禁讓人覺得是心虛。市府及國民黨團很樂意在議會說明清楚，讓民眾了解事實的真相。

前基隆市政府發言人，現任內政部長祕書游本明原本不擬回應，稍早也發出聲明指出，請現任基隆市政府不要模糊焦點。