春節將至，新北社會局委辦新北市少年培力園秉持社區共融的精神，向民眾募集年菜帶領青少年拜訪泰山區獨居長輩，作伙圍爐，讓長輩在寒冷的農曆年前，感受少年們溫暖的陪伴與祝福。

99 歲的阿章爺爺向少年述說他的故事。他從韓戰時期來到台灣，1968年定居泰山，一開始做娃娃產業，後來因故轉職，擔任保全直到退休，現在陪他的就只有這房子。拜訪過後，少年佩佩問社工：「我們老了也會這樣嗎？是否每一天像是在等待死亡。」激起了佩佩對於獨居長輩議題的關注。

除了圍爐共餐，少年們也主動關心起爺爺家中需要修饍的地方。小辰曾在培力園的工班課程學習水電技術，他發現爺爺家的插座有數處燒焦的痕跡，擔心家裡的居住安全，馬上向爺爺承諾，他將會帶工具與其他物資，再次拜訪爺爺，修饍家中水電之餘與爺爺敍舊。

82歲未婚的阿雄爺爺因年邁造成視力不佳，幾年前又因車禍導致骨裂生活無法自理，只能依靠爬行來移動。聊天過程中，少年發現爺爺時常對著沒有人的地方說話，一問才發現爺爺因白內障逐漸惡化，已近乎全盲。少年感嘆道，每年都來圍爐，但爺爺的健康又更衰退了。

而第一次參與的少年們則驚訝於阿雄爺爺的生活方式，由於患有白內障，無法看清楚自己的飯菜，導致爺爺在用餐及如廁時遇到了許多困難，飯菜經常掉落在地上無法即時清理，造成環境髒亂瀰漫腐臭味。少年小貓看到這現象主動向爺爺提出「我們下次可以來幫爺爺打掃家裡。」

新北市少年培力園社工王庠茗說，8年來培力園辦理過各種代間共融活動，其中，獨老圍爐不曾間斷，今年持續辦理三場，透過少年與獨居長輩陪圍爐互動，少年能從實踐中學習到回饋社會，並在幫助他人中找到自我成就感。同時，少年的陪伴與關懷不僅展現了社會的共融，彌平世代隔閡，更讓長輩在這寒冷春節留下一個溫馨記憶。