臺東部落食尚帶你SALAMA

部落手拿包帶著走！

取之自然、釀之自然、食之自然。馬告逼香肉桂、海鹽提味可可，再用土芒果起種酵母拌和麵粉、紅烏龍，淋上台11線太陽與海風，只能在「髒孩子工作室」找得到的味道，這裡集結了烘焙、咖啡和藝文空間，其中肉桂卷是一定要嘗試的，是只屬於臺東才有的味道！你若推門與我相遇，請你細細品嘗，「烤茶地」以傳統釀造法，釀製出各式不同的酒釀風味，透過酒釀了解原住民族釀酒文化，品嘗自然「好之味」是對這片土地、對歷史、對環境有更在地的認識，來點不一樣的微醺，優雅地享受與臺東的對話。

走進金剛山林教室

前往太平洋美食街跟著「三個男人」用一身本領，分享生活記憶，「新光山岳」、「太平洋百貨」兩個山海自然寶庫絕對是在都市逛不到的，是以傳承阿美族活記憶與文化體驗、傳統料理的組合，來場用雙手、雙腳感受最新鮮的抓浪花蟹、沙蟹、潮間帶採集，帶領旅人體驗部落傳統狩獵文化，從產地到餐桌，用山海鮮貨，挑戰旅人的味蕾，絕對是前往東海岸旅遊不可錯過的食尚店家！

臺東部落食尚旅遊服務平台，讓旅人可以在平台輕鬆規劃旅行計畫！（圖／臺東縣政府原住民族行政處）

電光火石的瞬間都是美式哲學的日日生活實踐

阿嬤風味的Siraw（鹹豬肉）與自栽米，炙燒的油飯交融，吃一口讓人驚艷、再一口更讓人回味與日後一定會想念；在地咖琲豆，網烘的土地香氣，可以點杯手沖咖啡、拿鐵或義式濃縮，親手烘豆的「爆咖啡」體驗，沉浸在專屬於「日出禾作」的咖啡時光，一同分享土地所醞釀的美好事物。

部落食尚旅遊服務平台

簡單輕鬆規劃你的旅行計畫為讓民眾簡單了解部落文化及遊程，提升體驗部落旅行意願，臺東部落食尚旅遊服務平台完整收納店家資訊，提供了多種獨家旅遊模式，讓旅人深度旅行了解原住民文化，超過10條的旅行路線，透過開箱美食、雲旅遊景點分享推廣部落遊程等服務，滿足旅人對於旅行的需求，讓旅人可以在平台輕鬆規劃旅行計畫！

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