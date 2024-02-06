一名年約6、70歲女性患者，因近期體重減輕而求診，進一步探究病史，對方則提到，曾罹患嚴重的胃食道逆流，但後續並未積極治療，原以為只是腸胃出問題，未料最終胃鏡結果顯示，確診罹患食道癌。醫師表示，很多人會把胃食道逆流視為文明病，但其症狀和食道癌非常相似，若早期出現吞嚥困難疼痛、體重減輕、食物逆流感、心窩灼熱、胸骨後面或上腹部疼痛等徵兆，務必盡快就醫檢查。

台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上表示，在門診觀察到，大約有7成比例的患者都會提及曾經或現在正發生胃食道逆流，事實上，很多人都將其當成文明病，跟它和平共處、偶有不適也不以為意， 但她強調，若症狀長期不見好轉，建議仍要去找腸胃科進一步檢查。

陳欣湄就以先前收治的一名女性個案為例，對方自述有體重減輕問題，而體重減輕可能跟代謝、吃得少有關，詢問對方，其透露食量一直都不好，且近來狀況越來越明顯；再進一步了解有無病史，患者表示，曾有過嚴重的胃食道逆流，10多年前曾照胃鏡，但由於當時胃鏡體驗不佳，在吃完胃藥後，就未再回診追蹤治療。

在聽完患者的描述後，陳欣湄認為，患者有食慾不佳的情況，還是要從腸胃科著手，便說服她再去照一次胃鏡，原本預設可能是胃食道逆流等腸胃相關毛病，未料結果出來確診罹患食道癌。

藉由上述案例，陳欣湄提醒，若有越來越嚴重的胃食道逆流，建議還是要去腸胃科檢查，因其症狀表現跟食道癌相似，最早期會有吞嚥困難疼痛、體重減輕、食物逆流、心窩灼熱感、胸骨後面或上腹部疼痛等徵兆，千萬不可大意。