陳凱倫今（3）日到板橋榮民之家出席旺旺中時寒冬送暖聯歡會，即使大病初癒，他的演出狀況依然很好，高音超宏亮。演唱中，突然有位奶奶緊抓陳凱倫的手，讓他不禁想起已逝母親，錐心之痛讓他忍不住眼淚，邊唱邊哭。

陳凱倫在台上拭淚。（羅永銘攝）

陳凱倫跟媽媽的感情很好，無奈去年6月離世，對他造成很大的打擊；後來他又治療癌症，過程一度痛苦到想跟媽媽一起走，但為了愛他的家人，陳凱倫努力對抗病魔，最後不靠電療仍平安痊癒，如今身體狀況一切安好，氣色極佳，就是最好的新年禮物。

陳凱倫熱情與長輩互動。（羅永銘攝）

母親過世至今7個月，陳凱倫一聽到關鍵字「媽媽」就會眼眶泛紅，甚至激動落淚：「我都不敢去想，今天看到好多長輩，就會想起我的媽媽。」年關將至，他今年打算在家休息，沒有出遊計畫，被問是否期待兒子陳銳帶女友張景嵐回家？他笑言：「想都不敢想。」

70歲「歌壇大姐大」陳盈潔年因教唆偽造有價證券罪遭判刑，入獄後因腎衰竭緊急送醫插管。許常德先前透露她幾乎呈現半昏迷，病況堪憂；陳凱倫今表示，曾去探望陳盈潔，也有持續關心，感慨地說：「她真的是很辛苦的在挑戰生命。」預計日後會再去探視她。

99歲四川爺爺（右）特別找陳凱倫說話。（陳凱倫提供）

此外，陳凱倫的媽媽是四川人，活動結束後，99歲四川爺爺特別找他過去，用四川話對他說：「歌唱得這麼好，以前都沒聽過你開口唱歌，好好保重喔！」讓他覺得心暖暖。