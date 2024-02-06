高雄市市定古蹟「西子灣蔣介石行館」，就位在國立中山大學校園中，歷經540天修復作業後，於6日落成啟用，以全新名稱「360藝文空間」面貌亮相，過程還挖掘出距今89年前珍貴的日治時期溫水浴池。中山大學表示該空間未來仍規畫作為藝文展演場域，包含舉行講座、展覽、演出等，最快將在新學期藝術季安排節目。

中山大學介紹，該建物自1935年（昭和10年）肇建至今，前身為始政40周年台灣博覽會設置「高雄州觀光館」，歷經二戰期間的日軍軍官招待所、戰後的西子灣行館、西子灣招待所、先總統蔣公紀念館，1989年由中山大學接管，命名「西灣藝廊」，規畫作為藝文展覽場所，於2004年指定為高雄市市定古蹟「西子灣蔣介石行館」。校方於2017年旋即啟動修復工程，投注大量經費並成功爭取文化部文化資產局補助共5600萬元，工程於2022年6月21日開工，古蹟修復匠師與職人經歷540天的努力，終於2023年12月12日完工。

修復過程挖掘出距今89年前珍貴的日治時期溫水浴池。（洪靖宜攝）

昔日溫水浴池。（中山大學提供／洪靖宜高雄傳真）

以全新名稱「360藝文空間」面貌亮相，於6日落成啟用，其中最特別的就是挖掘出距今89年、珍貴的日治時期溫浴池，外觀為一座圓形湧泉式的溫水浴池，圓形水池中央還有一座噴水閥，造型獨特。台博會結束後，溫浴作為壽海水浴場設施「溫浴場」，但於行館時期（1952年－1975年）遭拆除掩埋，被作為供侍從使用臥室與浴室，後轉為展演空間，此次將池中填埋物挖除，保留地面以下之浴池構造及磁磚，適度修補破損處，是相當珍貴的文化資產。

修復建築師林世超表示，修復工程採「歷時性保存」原則，將不同時期風格及構法留存，以復舊如新的工法，讓每一元素得以恢復舊有模樣，如日治時期以「TAKAO」字母為意象的樓梯鑄鐵花紋也被保留復歸。

日治時期以「TAKAO」字母為意象的樓梯鑄鐵花紋。（洪靖宜攝）

中山大學表示，未來「360藝文空間」日後仍規畫作為藝文展演場域，包含舉行講座、展覽、演出等，最快將在新學期藝術季安排節目，對外開放時間待進一步討論後向社會大眾公開。