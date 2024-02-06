黃新皓在《阿叔》中飾演羅奇緯。（緯來綜合台提供）

台劇《阿叔》中張睿家飾演「濟公乩身」獲好評，而同劇演員黃新皓在現實生活真的是乩童，家族有3間宮廟，也被封演藝圈「最帥乩童」。黃新皓19歲那年，童子降駕在父親身上，對著黃新皓表明一切，一句「我就是你，你就是我」他開始承接家中宮廟事業。

他分享乩童生活常遇上玄妙事件，黃媽媽曾好心提醒辦喪事人家說：「這件事要處理，不然你們家一年會死3個人。」對方沒有聽勸，家中真的一年過世3個人。另外還有一位曾來家中問事的懷孕女性，生產時醫生建議需要剖腹，她卻堅持自然產，因此沒度過死劫，只留下剛出生的孩子。

女子的老公哭著到公廟問：「為什麼老婆當下想做這件事（自然產）？」當時由黃媽媽負責通靈，死去老婆對老公說：「在世的時候就曾說過，一定要替你留下一個小孩。」老公則回應：「我的人生就只要有妳，沒有一定要為我留下小孩。」黃新皓當下頻起雞皮疙瘩，體會人世間真的有堅貞愛情。

黃新皓讚許張睿家將濟公角色詮釋得很好，拍攝現場，他不會特別指導對方，「每個乩身表現的方式都不一樣，只要七星步踩得好、三清點的好、五方開得好，本身降駕下來，不管是哪個師傅，文身或者武身，只要你的樣子跟你的型態，覺得當下情況是真的，就可以了。」緯來綜合台《阿叔》過年期間停播，2月15日，週一至週五每晚9點。