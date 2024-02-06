華邦電去年第四季因產品組合，單季毛利率28%，季減4個百分點。華邦電去年營業收入750.06億元，年減20.65%；營業毛利223.95億元，年減47.97%，毛利率30%，年減16個百分點；營業損失16.30億元，轉虧年減109.85%；稅前淨損6.97億元，轉虧年減103.86%；本期淨利0.34億元，年減99.77%；歸屬於母公司業主淨損11.46億元，轉虧年減108.86%；基本每股虧損0.29元，相較前年每股盈餘3.25元下滑，中止連10年盈餘。華邦電112年度擬不派利，並於5月9日召開股東會。

記憶體業務去年逐季成長，去年下半年營收204.81億元，較去年上半年成長16.34%；去年下半年毛利率18%，較去年上半年成長3個百分點。記憶體業務去年全年毛利率17%，年減30個百分點。記憶體業務去年比重，網通占比降至25%、汽車&工用占26、消費性占比升至25%、電腦占24%。

華邦電董事會核准資本支出預算案，資本支出預算新台幣16.16億元，具體目的為配合營運需求，內容包括生產設備、研發設備、資訊系統設備、資本化租賃資產(交易對象皆無關係人)，預計自113年2月起陸續投資，資金來源為自有資金及銀行融資。

華邦電擬與辰華電力股份有限公司簽署採購太陽光電合約，本合約期間自生效日起，至電能供應起始日後滿5年之日止，約定購售電量為辰華電力彰濱崙尾東三號電站27MW設備實際產生電量，對華邦電長期營運具有正面影響。