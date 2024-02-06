嘉義和聯境金虎爺會去年7月辦廟會活動發生大爆炸，有28人受傷，檢警追查到趙姓男子涉嫌製造爆裂物、丟置在現場，查扣到火藥、鋼珠、鐵盒等物證，但趙嫌否認犯行，嘉義地檢署偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，地院裁定自2月5日羈押。

嘉義和聯境金虎爺會於去年7月15日晚上在嘉義市金山路、永樂一街辦廟會嘉年華，當晚約9時56分許突然大爆炸，造成28名民眾被細碎金屬片砸到輕重傷，最小傷者年僅2歲。

檢警於去年10月6日逮捕41歲趙男涉嫌重大，在其住處起獲大批化學物品、槍械、「爆裂物製作方法」筆記本1本、2紙苯酚購買紀錄、犯案用球鞋等證物，7日凌晨趙嫌遭羈押。

偵查期間，趙嫌堅稱只是喜歡涉獵製造爆裂物相關知識，否認製造爆裂物、放置在爆炸現場，僅坦承去爆炸現場丟垃圾、所購買的無線遙控器已丟棄，且否認作為引爆爆裂物用途。

但檢警調查，趙嫌於案發前將機車停放在距離爆炸地點較遠的地方，戴帽子、口罩、手拿提袋走路到爆炸地點，放置提袋、離開後約4分鐘即發生爆炸，研判是電子式引爆。

警方在現場採集到夾娃娃機的鐵盒碎片、火藥、200多顆鋼珠、100多個螺絲等物證，與傷者身上殘留物吻合。

警方在趙男兩處租屋處查扣的相關製造爆裂物物品，經刑事局鑑定，與爆炸現場的鐵盒、火藥等殘留物一樣；檢方查監視器畫面趙嫌背背包走進案發現場、背包內塑膠手套等物品的火藥殘留，也與爆炸現場一致，種種事證指向趙男涉嫌重大。

檢方偵結、起訴趙嫌，5日移審嘉義地方法院。地院今天表示，依證人證述、監視器畫面、在趙嫌住處查扣的硫磺、硫酸、碳酸等化學物品，法官認為趙男涉案嫌疑重大，而趙男常夜宿網咖、有通緝紀錄，有逃亡之虞，因而裁定自2月5日起羈押3個月。