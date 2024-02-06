70歲資深藝人上官明莉今（6）日現身板橋榮民之家，參與旺旺中時歲末關懷演出。她身為資深「韓粉」，看到韓國瑜日前當選立法院院長，她今直呼：「我太高興！很爽快，很感動。」

狂賀韓國瑜當上立法院長，「資深韓粉」上官明莉嗨翻：很爽。圖為韓國瑜。（資料照／立法院提供）

上官明莉說：「他很穩健、沉穩，看他講話態度很棒、圓融，我想說太好了、穩了，我一直都是鐵粉。祝福他，而且我都會關注他的事。」

她也笑稱，自己跟熊海靈都很鐵，超級支持韓國瑜，是否擔心他接下來會被放大檢視？上官明莉說：「早就被黑了！我心疼，但熊海靈說『不怕』，但我們都會護持、支持他。」