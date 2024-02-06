冠德建設董事長馬志綱表示，捷運聯合開發不僅能提升地區發展，更能帶動城市面貌再生，具發展性及永續性，冠德集團長期致力於發展軌道經濟，發揮專業投入捷運聯開案，累積了豐富的經驗與成果。環狀線秀朗橋站聯開案自2020年9月簽約，在與新北市政府、新北捷運局團隊的攜手合作下，共同打造優質的捷運轉乘及商辦空間，不僅建立了政府及企業間共同推動都市發展的典範，未來引入的企業及就業人潮，也將推升區域商業活絡，推動都市發展。

新北環狀線捷運秀朗橋站聯開大樓，位於中和區主要交通幹道-景平路上，並銜接新北市新店區及中和區的交界處，打造成地上20層、地下5層的商辦大樓，1至2樓除作為捷運出入口使用，並規畫11間店面；3樓規畫為圖書館、會議室、交誼廳等辦公共享空間，提升企業間互動頻率；4至20層樓規畫為一般辦公室共214戶，可彈性調整供中小企業作微型企業總部、個人工作室等使用，形塑群聚效應，創造大量工作機會及人口進駐，並提供市民到站即上班的便利性，大幅縮短通勤交通時間，預計2024年第四季完工且取得使用執照，打造成為兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。