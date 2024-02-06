屏東縣潮州鎮公所將於情人節前夕推出「粉紅泡泡市集」，現場除販售相關情人文創商品外，還有應景的裝置藝術供拍照打卡，當中以和服體驗最為吸睛。（謝佳潾攝）

屏東縣潮州鎮公所將於情人節前夕推出「粉紅泡泡市集」，現場除販售相關情人文創商品外，還有應景的裝置藝術供拍照打卡，當中以和服體驗最為吸睛。（謝佳潾攝）

農曆春節將至，屏東縣潮州鎮公所除將封路舉辦一連5天的春節市集外，還將於西洋情人節前夕，也就是12、13日（大年初三、初四）在潮州日式歷史建築文化園區推出「粉紅泡泡市集」，現場除有20餘攤商將販售相關情人文創商品外，還有應景的裝置藝術供拍照打卡，當中以和服體驗最為吸睛。

潮州鎮公所表示，「粉紅泡泡市集」不同於潮州春節市集，它是專屬潮州日式歷史建築文化園區的節日主題市集，當天販售的商品都會與主題相關，剛好大年初五是2月14日西洋情人節，公所特別挑在前夕推出市集，盼讓有情人提早感受過節氛圍。

公所指出，一連2天的「粉紅泡泡市集」共網羅屏東在地20餘攤商共襄盛舉，他們幾乎都是文創起家、各具特色，相信當天的情人文創商品會很吸睛，當中園區平日免費供遊客的和服體驗，屆時將推出升級版，雖然假日需要付費，但想必也會造成一股轟動。

公所文化觀光所所長湯麗華說，2天的活動中，遊客只要穿著情侶裝就可以兌換現金兌換券在市集上使用，現場也提供日式和服體驗區，讓大家有不一樣的情侶裝體驗，加上園區內還會增設專屬市集主視覺的拍貼機以及裝置藝術，將讓所有有情人盡情擺拍，留下浪漫回憶。

湯麗華強調，夫妻檔、親子檔更是一輩子的有情人，所以活動好康也將比照辦理，凡小朋友來到市集即可到服務台玩抽抽樂，公所準備了不同面額的市集折價券要給小朋友抽，此外，只要消費1家攤商就能得到1張兌換券，集滿5張就能獲得限量市集環保袋，若按讚或追蹤Facebook、Line、Instagram還可以獲得限量款明信片。

湯麗華進一步指出，因應「粉紅泡泡市集」是節日主題市集，潮州日式歷史建築文化園區也將開放至晚間9點，屆時在燈光照亮下的日式園區，將更加浪漫，建議遊客可以逛完春節市集後，緊接著來逛粉紅泡泡市集，別有一番風味。

來自嘉義的簡小姐因得知潮州日式歷史建築文化園區有平日免費和服體驗，特別在過年前帶家人前來遊玩，而在知道有粉紅泡泡市集後，又感到非常有興趣，她說，雖然當天的和服體驗需要付費，但一次3、400元的價錢非常合理，花個小錢可以一秒到日本，非常吸引人。