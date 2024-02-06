六都直轄市長近來上任期滿一年，媒體公布最新滿意度調查，台北市長蔣萬安施政滿意度49%，比就任三個月增加8個百分點。且有近6成的台北市民最近一年感到快樂，對比前市長柯文哲連任兩年時，台北市民感到快樂的比例由44%提升14 個百分點、不快樂的比例降低13個百分點。

台北市長蔣萬安就任滿一周年，各項政策陸續上路，大巨蛋也完工啟用，為了解台北市民對自家市長施政表現的評價，《TVBS民調中心》在1月15日至17日實施民調，今（6）日公布最新報告，蔣萬安的施政滿意度由112年3月就任三個月時的 41%增加8個百分點至49%，不滿意由16%略減至15%，但仍有36%的民眾沒有表示意見，顯示部份民眾可能對市長蔣萬安的施政尚不熟悉。

依年齡交叉分析，50 歲以上台北市民對蔣萬安施政表現滿意度超過 50%；20-29 歲市民滿意度下滑至 25%，不滿意升至 26%。交叉分析顯示，50-59 歲與 60 歲以上的民眾，有半數以上滿意市長蔣萬安的施政，且與上任三個月時相較，60 歲以上民眾 的滿意度提升超過一成五（42%；59%）；40-49 歲滿意度也提升一成以上至 45%，不滿意度減為 16%；而 20-29 歲民眾滿意 度則較低，從就任三個月時的 41%下滑至 25%，不滿意度增加一倍至 26%，略高於滿意度，但有 49%沒有意見。

在地方認同感部分，有 64%台北市民表示會以住在台北市為榮（20%非常光榮，44%還算光榮），與 112 年 3 月時的調查結果相同，12%民眾不會以住在台北市為榮，較前次調查略減1個百分點，另外24%沒有表示意見。值得注意的是，前台北市長柯文哲在上任百日時，曾讓70%的台北市民以住在台北市為榮，但在就任兩年時跌至55%，後一度回升，但並未突破64%。

另本次調查也詢問台北市民最近一年生活過得快不快樂，調查發現，有58%民眾表示過得快樂，25%民眾表示過得不快樂，另外18%沒有表示快不快樂。與109年12月柯文哲連任兩年時的調查結果相較，台北市民感到快樂的比例由44%提升14 個百分點，同時不快樂的比例則由38%降低 13 個百分點。

上述調查由 《TVBS民意調查中心》於113年1月15日至17日晚間18：30至22：00進行，母體為907 位 20 歲以上台北市民，95%信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點內。抽樣方法則採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料皆依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源是《TVBS》。六都原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center