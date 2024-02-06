網紅陳沂時常在社群發表想法，風評兩極，一部分人認為她敢於直言，一部分人討厭她的言論，有些公眾人物甚至毫不掩飾對她的厭惡，雙方時常在網上隔空互嗆；不料5日陳沂遭陌生男子當街襲擊，造成臉部和耳朵擦挫傷，陳沂認為事件非偶然發生，恐有尋仇嫌疑，認為被她罵過的人都有嫌疑，目前警方尚在調查中，網友也翻出過去陳沂得罪的名單，發現一人直呼「神罰降臨」。

網友翻出11天前陳沂和統神張嘉航的直播影片，當時兩人各有立場，陳沂挺Toyz，統神則挺超哥，統神當時分析超哥那個處境只有三個選擇，一是和Toyz當場吵起來，二是趕走Toyz，但兩種都會落於下風，只有第三種直接打人或許還有可能會贏，認為Toyz被打活該。

兩人對談間，陳沂表示：「我必須要承認，雖然我怕神罰，但我覺得有時候你確實沒有什麼邏輯，但有時候你講我覺得那個情緒滿有道理的」，統神認為網紅間互臭無法提告，就算告了也只是幾千塊、幾萬塊錢，很多事情不能用法律解決，陳沂和統神互相不理解對方的想法，陳沂直言希望不要有動手的風氣，因為下一個被扁的可能是她，結束連線後當時陳沂搞笑說：「至少我應該不會被神罰吧？統神我會被神罰嗎？應該神罰不會降臨在我身上吧。」

有網路傳聞和統神結仇，甚至同框不久就會發生壞事，陳沂遭攻擊後，許多網友到與統神的影片下方留言：「這就是神罰嗎」、「在網路上征戰沙場多年的女戰神陳沂，如今卻因與統神有過一次的交集慘遭神罰被當眾毆打」、「神罰降臨」。