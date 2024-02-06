台灣優質生命協會秘書長紀寶如（中）帶隊前往電影院同歡。（台灣優質生命協會提供）

龍年春節賀歲動作片電影《小子》由名導朱延平監製，陳昊森、李霈瑜等卡司演出，日前在秀泰影城舉辦公益特映，由「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任理事長的「台灣優質生命協會」邀請近100位身心障礙孩童與獨居長者溫馨同歡，李明依、唐玲現身陪伴，朱延平更現身與孩童長輩互動，畫面很溫馨。

台灣優質生命協會秘書長紀寶如表示，朱延平充滿才華，不只是華語電影首屈一指的名導，締造無數票房奇蹟，更是協會的顧問，長期用行動支持做公益不遺餘力。李明依也出席力挺，表示：「協會致力於關懷社會上獨居長輩、近貧一般戶，鼓勵他們走出家門，一起感受社會上的溫暖，喚醒心中的愛，這次特映特別邀請心智障礙的孩子以及協會長期關懷的弱勢長輩出來，希望藉由電影的正能量帶給他們面對生活的勇氣，搭建他們與社會的愛的橋梁。」

唐玲跟身心障礙的寶貝們並肩觀賞電影，被男主角陳昊森帥氣的演出電到，大讚朱延平是「是偶像抓寶機」，「朱導以前捧紅金城武，現在我也看出陳昊森充滿魅力的未來，帥炸，又很會演，希望他有機會來參與公益，讓身心障礙寶貝們近距離與偶像互動！」。

電影映後，朱延平感動地說，「電影是一個極具溫暖和力量的媒介，它能夠打開人們的心扉，觸動內心最柔軟的地方。今年的寒冬不好過，過年理應是歡喜的節日，但寒流帶走了許多長輩，實在很不捨。我希望透過這部電影，讓更多的獨居長者感受到社會的關懷和溫暖，在心中播下了一顆溫暖的種子，也能在老年生活中找到一份寄託和安慰充滿了希望和活力，讓電影作為一種真正具有治愈力量的文化形式」。