春節即將到來，高雄活動滿檔，黃色小鴨重返高雄，以「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主題，搭配高雄暖冬及農曆年節氣氛，吸引全國及國際遊客前來感受溫暖城市氛圍，高雄市旅館住房需求大幅提升。為防不肖業者再趁機哄抬，影響消費者權益，高雄市觀光局近期陸續會同消保官主動進行旅館房價專案稽查，讓前來高雄遊玩的旅客，在高雄玩得開心、住得安心。

高市觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，旅宿業客房售價會隨市場供需狀況浮動，平日、淡季價格較低，如遇連續假期、舉辦大型活動時，等住宿需求量大，房價即有上漲情形，屬市場自由機制，環顧世界各國城市及其他縣市都有此現象。但為保障消費者權益和旅宿安全，數度邀集旅宿業共同研商管理機制，並委託民間具公信力之「台灣消費者保護協會」，調查本市飯店及民宿在平日及大型活動、年節期間之房價，並將進一步公布房價資訊供消費者參考，使消費者可以一目了然、最有更佳選擇，有效抑制業者漫天喊價，以宣示市府觀光局積極維護觀光、住宿品質及保障消費者權益之決心。

公布房價資訊供消費者參考，使消費者可以一目了然、最有更佳選擇，有效抑制業者漫天喊價（圖片來源：高雄市觀光局提供）

紅髮艾德（Ed Sheeran）2月3日的高雄演唱會，市區訂房率超過8成，部份旅館直逼滿房，大大推升高雄市住房率；另外，黃色小鴨展期已經開跑，農曆春節即將到來，為防旅館業者趁機哄抬房價，觀光局近期多次出擊辦理房價專案稽查，持續加嚴管理、加密稽查。如有業者仍惡意哄抬且無意改善，將連續逐房開罰決不手軟，並將公布違規名單；觀光局再次呼籲業者切莫以身試法、因小失大，藉機哄抬旅館房價遭罰，得不償失。

同時高雄市觀光局也呼籲，旅宿業者共同維護高雄友善城市觀光形象，讓觀光客在高雄度過愉快假期，倘查有哄抬房價之旅宿業均會公佈違規名單。觀光局也提醒，遊客出遊訂房前可至臺灣旅宿網(https://taiwanstay.net.tw/)或向觀光局查詢要入住之旅宿業是否為合法旅宿業及其核定之房價，選擇領有旅宿業登記證之合法旅館或民宿入住；若有消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統及直撥「1950」專線諮詢，或向高雄市政府觀光局(07-7409802)反映。