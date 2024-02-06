今年米蘭眼鏡展使用7個展館，共8個展區，約有超過來自45國1200家廠商參展，是全球唯一擁有完整眼鏡產業供應鏈的展覽，亦是高階設備供應商大顯身手的舞台。結合時尚與專業度的全球眼鏡產業年度盛事，主辦單位預估3天展吸引超過4萬人次參觀。

本屆展覽主題為個人化、綠色永續及人工智慧技術(AI)的運用。產品創新亦是買主焦點，涵蓋生物辨識鏡片、處方眼鏡設計、虛擬試戴AR技術應用。運用AI技術快速辨識人臉，找出個人風格，讓每位消費者都能找到最適合自己的鏡框和鏡片。

本年我國眼鏡產業精銳盡出，如曾獲台灣精品獎且具FINA認證的冠馳企業展出「SAEKO成人泳鏡」，強調環保TPR以植入射出包於鏡片上。富勝紡織的「環保NYHI再生漁網太陽眼鏡」，及御景企業「回收漁網材質太陽眼鏡」鏡框，飛達龍回收海廢漁網(Recycled Nylon)製成再生鏡架，皆由100%從海洋回收的漁網製成，符合當今ESG潮流，受到買主矚目與青睞。