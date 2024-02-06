公司預計本財年(截至9月底)營收為160億歐元、正負5億歐元，低於先前預測的170億歐元、上下浮動5億歐元。

公司說，該財測的下降，一半與假定匯率波動有關，英飛凌假定歐元上漲，匯率為1.10美元，高於先前預估的1.05美元。

該公司表示，預計今年調整後的利潤率將在20%左右，低於先前的財測指引24%。

英飛凌股價在盤前交易跌了5%，然早盤交易時恢復到約平盤。

公司預計第二財季的營收為36億歐元，低於該公司自己提出的40.2億歐元預測。這樣的財測同於意法半導體和德州儀器此前的財測，引發了人們對車用晶片產業可能陷入低迷的擔憂。

在10~12月的第一財季，英飛凌車用部門的營收有所下降，但儘管中國以外的電動車需求放緩，該公司仍維持了該部門全年業績預測。

第一財季營收年減11%，至37億歐元，低於公司自己提出的分析師預測38.4億歐元。