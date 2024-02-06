遭逮外籍女子行事作風高調，平時會發送鈔票照向同鄉友人炫耀。（移民署提供／任義宇高雄傳真）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，近日破獲人蛇集團招攬東南亞年輕女子從事性交易，採小規模經營，還會不定期轉移據點，仍逮到15人送辦，令人訝異的是，從事性交易外籍女子行事作風高調，時常秀大把鈔票向同鄉炫耀。

移民署表示，去年受理1名越南女子自行到案時，發現疑似有遭人口販運性剝削情形，該隊隨即結合屏東縣警方報請臺灣屏東地方檢察署檢察官指揮，歷經1年跟監及蒐證，近日會同屏東縣專勤隊及科技偵查隊，兵分多路前往犯嫌相關住處實施搜索。

搜索現場一共逮到15名犯嫌，並查扣多部犯案手機、保險套、潤滑液、大量帳冊及不法所得等贓證物，其中6名國人犯嫌已遭羈押，全案將於調查後，將依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，年僅24歲的徐姓男子，涉嫌夥同平均年齡僅25歲人蛇賣淫集團，高薪招攬大批東南亞女子來臺從事性交易，平日犯嫌藉著從事室內裝修工作之便，趁機蒐集藏匿性交易女子租屋資訊，分散以套房式小規模管理賣淫地點，並不定期遷移性交易分租套房以降低遭查獲風險。

移民署逮到人後，發現與人蛇集團低調作風不同，涉嫌性交易外籍女子平日生活揮霍，經常發送手持高單價生猛海鮮及大把鈔票等炫富照片給同鄉友人，其中1名外籍女子遭逮後，還捨不得套房內男客贈送的大型絨毛玩偶，竟央求專案小組人員讓她把玩偶一同帶回家鄉。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，為擴大打擊人口販運犯罪及深化保護被害人權益，人口販運防制法及相關配套子法修正案已於今年元旦起實施，修法加重罰則刑度並擴大處罰態樣，未來移民署及警方將持續配合地檢署指揮，針對轄區熱點加強查緝，持續掃蕩、取締轄內地下特種行業，共同防堵跨國犯罪，展現政府執法決心。