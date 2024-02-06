領角鴞疑遭車輛撞擊，胸骨及鎖骨部分骨折，無法行動。（關山警察分局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

報案民眾貼心撐傘避免領角鴞淋雨。（關山警察分局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

保育鳥類「領角鴞」昨晚呆站省道台9線路旁，民眾見狀通報警方，等待農業及野生動物單位接手期間，警民貼心撐傘護鳥，經診斷後發現，領角鴞胸骨及鎖骨部分骨折，經固定翅膀及給予點滴輸液後，目前安置簡易加護病房觀察中。

關山警察分局鹿野分駐所昨晚獲報，台9線鹿鳴段路邊有隻鳥，員警赴現場查看，赫然發現該鳥隻為二級保育類動物「領角鴞」，疑似負傷無法行動，報案民眾協助移往路肩，避免遭車撞；由於當時又下雨，民眾不顧自身已淋濕，貼心地為牠撐傘。

警方通報業管單位縣政府農業處林務科後，先將領角鴞帶回派出所，隨後由林務科轉送池上「野灣野生動物保育協會」診療。經診斷領角鴞恐有被車輛撞擊，導致胸骨及鎖骨部分有骨折現象，已給予妥適治療。

關山警察分局表示，領角鴞被列入二級保育類動物，受法律規範保護禁止捕獵和販售，但是領角鴞比較不怕人，其活動及繁殖地點與人類的聚落環境或活動範圍重疊性很高，請民眾不要驚擾或是捕獵，以免觸法。