基隆一名楊姓單親媽媽獨自養育7歲罹有自閉症的兒子，經濟狀況拮据，但沒想到在上月25日，租屋處的除濕機突然起火燃燒，造成房屋毀損，使楊女經濟狀況更加嚴峻。基隆警方了解後，協助楊女申請急難救助，讓母子能好過年。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆有一名楊姓單親媽媽獨自養育7歲罹有自閉症的兒子，為養家餬口，需於晚上上班，並將孩子托給保母照顧。但沒想到在上月25日，租屋處的除濕機突然起火燃燒，造成房屋毀損，使楊女經濟狀況更加嚴峻。基隆市警局表示，近日員警訪查得知楊女困境後，立刻轉介社福中心協助，並幫忙申請急難救助金，送暖讓母子2人度過難關。

警方表示，28歲楊姓女子獨自養育罹患自閉症兒子，上月18日孩子才因走失，請員警幫忙協尋，沒想到隔了一周，楊女租屋處又發生除濕機自燃，導致租屋處遭到燻黑，無法居住，可能還得賠償房東損失，對於手頭本來就不寬裕的楊女，更是雪上加霜，也無力支付孩子的保母費。

基市警局第三分局得知此事後，本月初請轄區百福派出所前往協助，並轉介給社福中心，且幫忙母子申請張榮發基金會的急難救助金，協助楊女度過難關。

社福中心第一時間先安排母子2人住進安置飯店居住，另由托育人員協助照顧楊姓男童，先給予補助2個月的托育費用，讓楊母可以專心處理災後狀況及賠償房東損害事宜。

據了解，楊女年少就離開家庭，鮮少與家人聯繫，獨自在外工作扶養孩子，非常辛苦，所幸此次警方及時發現楊家困境，伸出援手，讓他們有機會安心過年。