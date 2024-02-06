《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）2024春季賽，目前進行至第3週的賽程，由於農曆新年假期LPL休賽，因此本週的賽事日僅有週一（2/5）至週三（2/7）3天。週三有2場精彩賽事，分別由iG（Invictus Gaming）對上RNG（Royal Never Give Up）、WBG（Weibo Gaming）對上TES（Top Esports），比賽在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過，相關分析如下：

2/7（三）17:00，RNG戰隊@iG戰隊，推薦：「大2.5（局）」勝

先說RNG，目前戰績2勝2敗（勝率50%），4場比賽中，RNG分別在與EDG（Edward Gaming）、UP（Ultra Prime）的比賽中取得勝利，但不敵BLG（Bilibili Gaming）、WBG兩隊。從這4場比賽的結果來看，RNG對付LPL中、下游隊伍相當得心應手，但若對手是LPL的頂尖隊伍，起來還是有些吃力。數據方面，RNG戰損比（Kill to Death ratio）1.01，平均每局12.1個擊殺、12.0個死亡，在17支隊伍中，排名第8，算是LPL的中游隊伍。

再說iG，目前戰績3勝1敗（勝率75%），4場比賽中，iG分別在與UP（Ultra Prime）、RA（Rare Atom）和TT（ThunderTalk Gaming）的比賽中取得勝利，但可惜不敵NIP（Ninjas In Pyjamas），相較於過去賽季，今年的iG取得相當不錯的戰績。數據方面，iG戰損比0.98，平均每局11.8個擊殺、12.0個死亡，在17支隊伍中，排名第9。

本場比賽，兩隊實力伯仲之間，看好能打滿3局。

2/7（三）19:00，TES戰隊@WBG戰隊 ，推薦：「大2.5（局）」勝

先說TES，目前戰績2勝1敗（勝率67%），3場比賽中，TES分別在與EDG和RA的比賽中取得勝利，但可惜不敵BLG。雖然開幕戰以1：2敗給BLG，但TES狀態調整的很快，雙核心－中路Creme和下路JackeyLove兩人在後續的比賽中都有精彩的發揮。數據方面，TES戰損比1.68，平均每局14.1個擊殺、8.4個死亡，在17支隊伍中，排名第3，表現絕對是LPL的頂尖隊伍。

再說WBG，目前戰績3勝1敗（勝率75%），4場比賽中，WBG分別在與RA、TT和RNG的比賽中取得勝利，可惜在與LNG的比賽中以1：2落敗。雖然明星選手TheShy離隊，但WBG憑藉雙核心－中路xiaohu和下路Light兩人出色的表現Carry隊友，也是WBG維持高勝率的重要原因。數據方面，WBG戰損比1.29，平均每局13.7個擊殺、10.6個死亡，在17支隊伍中，排名第6，表現不俗。

本場比賽，兩隊都是LPL的頂尖隊伍，目前狀態也都調整得不錯，看好能打滿3局。