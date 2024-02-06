目前台灣已有36萬多對兩岸婚姻家庭，陸委會近日邀請今年留在台灣過年的陸配朋友們一起圍爐，強調陸配朋友來到台灣，「就是台灣的一份子」，並感謝各位陸配朋友在台灣各個角落為社會默默付出，指台灣因陸配更加多元，「今夜，所有人都回家團圓了」。

據陸委會網站消息，陸委會主委邱太三與副主委梁文傑1日邀請留在台灣過年的陸配朋友們一起圍爐，出席的10位陸配朋友有開餐館的老闆娘、YouTuber、鄉土語言教師、社工，還有畫家。大家都說，雖然今年沒有回大陸娘家過年，但能回到台灣的娘家陸委會過年，同樣溫馨。

今年的春節圍爐，陸委會依舊選擇陸配朋友的餐廳辦理。台北市知名川菜館「上膳若川」，是蕭蝶因為懷念家鄉味道而開設。她不忘對料理的初衷，堅持選用最新鮮食材，憑著精湛手藝，將家鄉川菜道地呈現，不僅征服許多老饕的胃，也讓在座許多陸配朋友一嘗就說「就是這個味！」

好幾位YouTuber參加了本次圍爐。「Alisa愛生活」的莎莎是陸委會第6屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽貳獎的得獎人，她說，台灣是她的第2個家，處處都是愛，她特別把這份溫暖記錄下來；「台灣媳婦飄飄」劉蕾更把圍爐當晚的精彩片段放在網路上，與大家一起分享台灣的善心與關懷。

陸委會表示，將會持續提供陸配朋友最即時的協助與服務，永遠是陸配朋友在台灣最堅實的依靠。在場陸配朋友分享在台生活點滴，邱太三及梁文傑均用心聆聽，也感謝各位陸配朋友在台灣各個角落為社會默默付出。台灣因她們而更加多元，今夜，所有人都回家團圓了。