網紅陳沂遭襲擊事件，轄區松山警分局6日下午已報請台北地檢署指揮偵辦。北檢已將本案列為矚目案件，指派「重大刑案專組」檢察官展開偵辦，據了解，由於動手的黃嫌犯案前，在犯案地點埋伏多時，且見陳沂現身後曾詢問陳沂，隨後就持手機朝陳沂頭部猛烈捶擊，警方已查扣黃嫌iPhone手機，檢方已指示警方清查黃嫌手機通聯記錄，查明幕後是否有藏鏡人教 唆行兇。

陳沂5日下午在台北市八德路二段上，發現自己遭陌生男子尾隨後，沒想到對方上前詢問「妳是黃君怡(同音)嗎？」之後就動手打她，警方獲報到場時，黃嫌仍嗆警「不要碰我」。

檢警調查，黃嫌家中經營=麵店，被上銬依傷害罪嫌送辦後，才辯稱酒後失控「認錯人」，說他在網路上認識1名女網友，但雙方一度，網戀達最後這段網戀出現裂痕。

但警方調閱監視器發現黃嫌早在案發前1小時，就坐在周男駕駛的轎車上埋伏守候，等陳沂現身，黃才下車尾隨，當陳沂躲進附近消防局時，周男還下車勸阻黃，被陳沂以手機錄影蒐證。

警方因陳沂懷疑有人教唆行凶，因此查扣黃嫌攻 擊陳沂的iPhone手機，將清查通聯與對話紀錄外，6日下午也報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，追查全案是否幕後有人教唆。