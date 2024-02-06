立法院長韓國瑜5日主持朝野協商，日前在院長選舉中「蓋錯票」的民眾黨不分區立委陳昭姿，突對著民進黨總召柯建銘傳怒嗆「你怎麼可以這樣對我？」、「我明明就是不小心的，還說我是故意的」，讓全場尷尬傻眼。而對於陳昭姿在立院表現，前立委沈富雄5日暗指並不合格。他說「我覺得國民黨開議以後，民眾黨除了雙黃能夠打仗以外，其他都奇奇怪怪，其中還有一個人每次都眼神飄移，心裡頭不知道在想什麼，我都稱她為耶穌最後晚餐的『猶大』」，引發討論。

民眾黨自詡擁有關鍵８席立委，面對藍綠兩大黨不時嗆聲提要求，人少氣勢盛，但日前在票選立法院長時，卻發生原任黨團幹事長的陳昭姿投成廢票、使該黨推出的院長人選─黃珊珊少１票、僅獲７票，遭藍綠不少人酸爆、認為她根本就是「跑票」。但陳昭姿強調她確實把章蓋在黃珊珊名字上，只是不小心沾到其他地方，並對當天裁決廢票的柯建銘十分不滿。

沈富雄5日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我覺得國民黨開議以後，民眾黨除了雙黃能夠打仗以外，其他都奇奇怪怪」，他暗酸，「其中還有一個人每次都眼神飄移，心裡頭不知道在想什麼，蓋章都不會蓋的，我都稱她為耶穌最後晚餐的『猶大』」，沈富雄質疑，「如果以後民眾黨如果跟國民黨一樣反核，現在不反核要提案，她一輩子的深綠，你覺得她可以投得下去嗎？」

沈富雄最後坦言，「我那天才建議說，妳就順勢而為，既然蓋錯了章，不要只辭幹事長，乾脆就辭立委算了，圖個圓滿，圖個此後餘生快樂」。