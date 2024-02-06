網紅陳沂5日驚傳遭陌生男子當街毆打，導致臉部與耳朵擦挫傷，攻擊事件是在她住家附近發生，當時路上人來人往，而最後是2名外國人出手相救，對此，掀起PTT網友熱議，感嘆「反觀台灣人只會旁邊錄影」。

陳沂今（6日）稍早召開記者會，還原事發經過，並表示若不是一旁2名外國人出手相救，現在她就躺在加護病房，而陳沂被毆打的畫面曝光後，網友也在PTT發文驚呼「陳沂被扁幾拳後，兩個老外馬上衝過去，把毆打陳沂的人架開，老外怎麼這麼帥」，引起熱議。

鄉民感嘆「台灣人怕出手會惹上麻煩吧」、「台灣人就是明哲保身啦，哪像外國」、「確實我台男頂多幫報警」、「在外國見義勇為英雄，在台灣會被告」、「外國人真的蠻多會見義勇為的」、「大家喜歡外國人總有道理的」。

陳沂5日下午遭陌生男子襲擊，今她在立委徐巧芯、陳菁徽及台北市議員鍾沛君陪同下開記者會，表示自己在等紅綠燈時，被嫌犯搭訕，對方問她是不是陳沂？並詢問能否合影，她答應後就被用手跟手機攻擊她的頭部。