一名男子日前前往洗浴中心（三溫暖），清洗完身體後進入太空艙包廂內睡覺，沒想到凌晨突然感覺到下體有異樣，驚醒後驚覺全身無力，且遭一名不認識的男子猥褻，男子事後聯繫店家調閱監視器，並對該名男子提告，但沒想到該名男子居然有HIV，讓男子嚇傻了。

根據大陸媒體報到，這個離譜的事件，發生在大陸湖南長沙的一間洗浴中心，徐先生在裡面清洗完身體，就進入包廂休息睡覺，沒想到凌晨時分，遭到一名不認識的男子進入猥褻，事後調閱監視器，發現該名男子在洗浴中心內隨機找人犯案，徐男立即報警，經過協調已1200元人民幣（約5133元台幣）和解，沒想到事後卻被告知該名男子患有愛滋病，讓徐男嚇到立即去醫院檢查治療。

而網友得知這件離譜的事件，紛紛在影片嚇留言表示：「故意傳播愛滋病應該直接死刑」、「洗浴中心應該關閉的，那些澡堂子里真的很容易染病」、「男人出門要保護好自己」、「含著什麼？」、「只是被他咬了，只要沒有傷口應該沒事」、「為什麼會沒什麼力氣」、「這算不算投毒」。