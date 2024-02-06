台中市政府在台糖安心豚冷凍肉被驗出西布特羅0.002ppm，中央卻表示採檢同批肉品未檢出，衛福部次長王必勝則在臉書發出5點質疑，認為中市府不夠審慎。立委廖偉翔怒批，王必勝淪為「用舌頭守護烏紗帽的男人」，賴清德還沒上任就急著表示忠誠。

廖偉翔說，選舉過後中央、地方應共同攜手為食安把關，沒想到王必勝卻把台中市長盧秀燕當假想敵，民進黨執政以來都是用政治考量，大於民生福祉，照理說衛福部次長應該是人民公僕，要為民把關，應該感謝地方政府為民眾把關食品安全，而不是在事情還沒釐清前就把台中市長盧秀燕當作對抗對象，這樣的發言不是合格的次長。

廖偉翔引用彰化縣衛生局長葉彥伯的說法指出，過去只要發生重要食安事件都是第一時間公布，沒有任何模糊、彈性空間，王必勝身為衛福部次長，要不是當官多年宛若新生、完全不懂，就是明明知道卻要表忠誠、裝傻。

廖偉翔批評，王必勝在臉書上質疑是實驗室問題，根本沒有相關的證據，為了守護官位，甘願淪為朝廷鷹犬、攻擊地方政府，實在令人遺憾。